Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflation ist in vielen Teilen der Welt höher als erwartet, so die Analysten der DekaBank.Der Russland-Ukraine-Krieg hinterlasse vor allem in Europa sichtbare Spuren in der Wirtschaft. Die weltweite Konjunkturentwicklung dürfte hiervon dagegen weniger beeinträchtigt werden. Die stark gestiegenen Inflationsraten würden dazu beitragen, dass die großen Notenbanken den avisierten Kurswechsel weiter vorantreiben würden. Die geldpolitische Normalisierung habe begonnen. Die US-Notenbank FED habe ihre Nettoanleihekäufe eingestellt und erhöhe zügig die Leitzinsen, die EZB werde in Kürze folgen. Das im Prognosezeitraum allgemein steigende Zinsniveau werde die Goldnotierung belasten, doch gehe der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik recht gut vorbereitet vonstatten. Viel von der geldpolitischen Straffung sei schon an den Märkten eingepreist. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum auf moderaten Niveaus bleiben. Dies spreche dafür, dass die Goldpreise nur leicht zurückgehen würden.Zudem werde die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, zunächst erhalten bleiben. Die gegenseitigen ökonomischen Sanktionen des Westens und Russlands würden zu Anpassungen führen, und der Goldmarkt werde sich in einem neuen Gleichgewicht einpendeln. Doch der Weg dorthin könne Jahre dauern. (Ausgabe Mai 2022) (09.05.2022/ac/a/m)