Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte August befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer volatilen Erholungsbewegung, die nach dem Bruch einer mittelfristigen Abwärtstrendlinie über den Widerstand bei 1.220 USD und an die zentrale Hürde bei 1.236 USD geführt hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickAktuell unternehme Gold einen Ausbruchsversuch über das bisherige Verlaufshoch bei 1.250 USD. Sollte diese Marke überschritten werden, dürfte auch das kurzfristige Ziel bei 1.255 USD überwunden werden und Gold direkt an die 1.265 USD-Marke klettern. An dieser Barriere könnte sich eine deutliche Gegenbewegung anschließen. Ein Sprung über 1.265 USD würde dagegen zu einem Anstieg bis 1.285 USD führen. Würden die Bullen dagegen an der 1.250 USD-Marke scheitern, wäre mit einem zweiten Rücksetzer auf 1.236 USD zu rechnen, ehe sich der Aufwärtstrend dort fortsetzen dürfte. Ein Bruch der Marke würde den Anstieg dagegen abbremsen. (19.12.2018/ac/a/m)