Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Abverkauf unter die 1.265 USD-Marke fiel der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) an den Support bei 1.236 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine anschließende Erholung sei an der 1.265 USD-Marke gescheitert und der Sinkflug des Edelmetalls habe sich bis 1.220 USD fortgesetzt. Nachdem die Marke mehrfach unterschritten worden sei, habe sich Mitte Juli bereits angedeutet, dass auch diese Unterstützung nicht halten dürfte. In der laufenden Woche habe der Goldpreis seinen Abverkauf in Form eines schmalen Abwärtstrendkanals fortgesetzt und steuere aktuell auf die 1.200 USD-Marke zu.



Die Bären würden aktuell die nächsttiefere Zielregion bei 1.193 bis 1.199 USD ins Visier nehmen. Dort könnte es zu einer mehrtägigen Bodenbildung und einer anschließenden Erholung kommen. Führe diese über 1.220 USD zurück, wäre der Abwärtstrendkanal gebrochen und ein Angriff auf die 1.236 USD-Marke möglich. Darüber käme es bereits zu einer Kaufwelle bis 1.265 USD. Breche der Wert dagegen auch deutlich unter 1.193 USD ein, könnte nur noch die kleinere Unterstützung bei 1.180 USD einen mittelfristigen Abverkauf bis 1.143 und 1.128 USD aufhalten. (03.08.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.