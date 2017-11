Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold handelt zum Wochenauftakt nahezu unverändert bei rund 1.290 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.



In Abwesenheit der meisten Händler in den USA wegen dem langen Thanksgiving-Wochenende habe Gold schon letzten Freitag einen lethargischen Handel verzeichnet. Es habe nicht auf die starke Bewegung des EUR-USD-Wechselkurses reagiert. Der US-Dollar sei sowohl gegenüber dem Euro als auch auf handelsgewichteter Basis auf ein 2-Monatstief gefallen. Zum einen hätten starke Konjunkturdaten aus Deutschland - der ifo-Index sei auf ein Allzeithoch gestiegen - dem Euro Auftrieb gegeben. Zum anderen hätten zunehmende Zweifel am Inflationsausblick in den USA den US-Dollar belastet. Auch die diese Woche zur Veröffentlichung anstehenden Preisdaten dürften zeigen, dass das von der US-Notenbank FED bevorzugte Inflationsmaß im Oktober noch unter dem FED-Ziel gelegen habe. Die Währungsbewegung habe dazu geführt, dass Gold in Euro gerechnet am Freitag um knapp 1% auf 1.080 EUR je Feinunze gefallen sei.



Die Marktteilnehmer dürften diese Woche mit Interesse die erste Abstimmung im Senat über die US-Steuerreform verfolgen. Daneben würden sie sich wohl auf Reden einiger FED-Mitglieder fokussieren. So müsse sich der designierte FED-Vorsitzende Jerome Powell morgen einer Anhörung vor dem Senatsausschuss stellen. Die scheidende FED-Vorsitzende Janet Yellen spreche einen Tag später vor dem gemeinsamen Kongressausschuss über den Wirtschaftsausblick. Inwiefern sich hieraus allerdings neue Erkenntnisse über die Zinspolitik der US-Notenbank ableiten lassen würden, sei unklar. So wie Gold hätten auch die anderen Edelmetalle nicht vom schwachen US-Dollar profitiert. Nach dem Rückgang am Freitag würden sie heute Morgen fast unverändert handeln. (27.11.2017/ac/a/m)





