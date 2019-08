Obwohl ein negativer Preisdruck nach Erachten der Experten nicht unmittelbar bevorstehe, wäre eine über diesem Stand liegende Inflation nicht mit den Zinssenkungen der FED vereinbar. Den Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zufolge befinde sich die spekulative Positionierung auf dem Markt für Goldtermingeschäfte mit 346.000 Kontrakten netto long auf einem stark erhöhten Niveau. Dieser Stand liege nur knapp unter dem Allzeithoch von 348.000 Kontrakten netto-long vom Juli 2016. Die Marktstimmung habe sich bei Gold innerhalb kurzer Zeit sehr schnell geändert. Im November 2018 sei die Stimmung bei dem Metall so schwach gewesen, dass die spekulative Positionierung netto short ausgefallen sei. Da sich die Positionierung nie lange auf einem so hohen Stand wie dem heutigen gehalten habe, würden die Experten von WisdomTree Europe die Positionierung in ihrem Basisszenario auf bescheidenere 120.000 Kontrakte netto long zurückfahren.



In ihrem Basisszenario seien die Experten von WisdomTree Europe konservativ und würden die spekulative Positionierung auf einen Stand senken, der sich am langfristigen Durchschnitt orientiere. Doch was, wenn die spekulative Positionierung bis ins zweite Quartal 2020 so hoch bleibe wie heute (also bei 346.000 Kontrakten netto long)? Unser Modell zeigt, dass dies die Goldpreise auf fast 1.815 US-Dollar pro Unze treiben würde, so die Experten von WisdomTree Europe.



Mehrere geopolitische und finanzielle Risiken hätten die Positionierung in Gold auf ein erhöhtes Niveau getrieben: Die Handelsgespräche zwischen den USA und China seien zum Stillstand gekommen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit eines größeren Protektionismus zwischen den beiden wirtschaftlichen Supermächten erhöhe; die Befürchtungen des Markts, dass die FED bei angespannten Arbeitsmärkten und einer nicht nachgebenden Inflation mit einer Lockerung der Geldpolitik einen Fehler begehe; die steigende Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits unter dem neuen britischen Premierminister; zunehmende Kontroversen im Nahen Osten, da der Iran die Anreicherung von Uran über den im Rahmen des Nuklearabkommens erlaubten Mengen fortsetze. Angriffe auf Frachtschiffe um die Straße von Hormus - die von einem Drittel des weltweit auf dem Seeweg transportierten Öls passiert werde - hätten die Spannungen in der Region nach der Verhängung von Strafsanktionen gegen Teheran durch die Trump-Regierung zusätzlich verschärft; die argentinische Wirtschaft und die Aktien-/Anleihenmärkte befänden sich erneut in der Krise, was Ängste über einen größeren Ausverkauf im Bereich Emerging Markets verbreite; erneut aufflammende politische Unsicherheit in Italien aufgrund eines Misstrauensantrags gegen den amtierenden Premier; politische Unruhen in Hongkong, wo der Widerstand gegen ein Auslieferungsgesetz, nach dem das Gerichtsverfahren gegen mutmaßliche Straftäter in Festlandchina vollzogen werden könnte, Forderungen nach breiteren demokratischen Reformen ausgelöst habe.



Obwohl viele dieser Probleme theoretisch schnell gelöst werden könnten, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dies in der Praxis nicht der Fall sein werde. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China würden beispielsweise bereits seit mehr als zwei Jahren ohne klare Lösung laufen, da die Erwartungen beider Seiten offenbar viel zu weit voneinander entfernt lägen. Es sei nicht klar, was für eine Annäherung der beiden Seiten sorgen könnte. Auch beim Brexit scheine es sich um ein unlösbares Problem zu handeln - die Einzelheiten des von der vorherigen britischen Premierministerin May verhandelten Abkommens seien für die derzeitige Regierung unter Johnson unannehmbar und die Europäische Union sei nicht willens, die wichtigsten Stolpersteine zu verhandeln. Da sich der Iran offensichtlich in der politischen Isolation befindet, scheinen die Chancen höher, dass das Land sein Säbelrasseln fortsetzen wird, als sich den Forderungen der USA zu beugen, so die Experten von WisdomTree Europe.



Falls sich die geopolitische Lage weiter verschlechtere, könnte die spekulative Positionierung sogar noch weiter steigen. Sollte die Positionierung auf 400.000 Kontrakte netto long ansteigen, könnte der Goldpreis unserem Modell zufolge auf 1.875 US-Dollar/Unze zulegen - nur einen Hauch unter dem Goldpreis-Allzeithoch von 1.900 US-Dollar/Unze vom 5. September 2011, so die Experten von WisdomTree Europe. (20.08.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat in den vergangenen zwei Monaten um 14 Prozent zugelegt, so die Experten von WisdomTree Europe.Der Zuwachs gehe mit einem plötzlichen Renditerückgang bei US-Staatsanleihen und einer verstärkten Nachfrage nach sicheren Anlagen einher. Die steigenden Spannungen zwischen den USA und China in Form von Handels- und Währungskonflikten hätten auf dem Markt für Nervosität gesorgt, wodurch sich wiederum die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöht habe. Sowohl der Markt als auch die Trump-Regierung scheinen die US-Notenbank (FED) zum Handeln gezwungen zu haben, so die Experten von WisdomTree Europe. Die Zornanfälle auf dem Markt hätten die Entscheidungen der FED klar beeinflusst: Die Zentralbank habe ihren geldpolitischen Kurs angepasst, nachdem die Aktienmärkte zu Beginn dieses Jahres ins Wanken geraten seien. Die unentschlossene Vorgehensweise der Trump-Regierung beim Krisenthema Handel habe ebenso dazu geführt, dass die FED eine Zinssenkung, quasi als "Versicherung", durchgeführt habe. Die FED Fund Futures würden zeigen, dass die Marktteilnehmer weitere Zinssenkungen im Laufe des Jahres erwarten würden, und dies werde die Renditen von US-Staatsanleihen voraussichtlich auf einem niedrigen Niveau halten.Im Folgenden würden die Experten von WisdomTree Europe einen aktualisierten Ausblick für das Edelmetall bieten und sich auf ein Szenario fokussieren, in dem die Unsicherheit im geopolitischen Bereich und auf den Finanzmärkten auf einem erhöhten Niveau verbleibe.