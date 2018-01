Paris (www.aktiencheck.de) - Nicht nur die aktuell recht erfreulichen Konjunkturaussichten rund um den Globus verleihen den Aktienmärkten derzeit Rückenwind, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Auch die Einigung auf einen Übergangshaushalt in den USA dürfte für gute Stimmung an den Börsen gesorgt haben. Gleiches gelte wohl auch für die Streitereien zwischen Nordkorea und den USA, die zuletzt zumindest ein wenig leiser geworden seien. In einer solchen Phase würden Anleger am ehesten darauf setzen, dem Aktienmarkt auch weiterhin ihr Vertrauen zu schenken - in der Hoffnung, dass die gute Stimmung und die Hausse noch eine Weile anhalten würden. Mit dem Gedanken einer möglicherweise aufkommenden Krise wollten sich viele Anleger in einer solchen Phase nicht beschäftigen; demzufolge spiele auch das Krisenmetall Gold bei ihren Anlageentscheidungen eher eine untergeordnete Rolle. Der wahrscheinlich anhaltende Zinserhöhungszyklus in den USA und damit einhergehende steigende Opportunitätskosten könnten dem Glanz des Edelmetalls zusätzliche Schrammen zufügen.



Auf der anderen Seite gebe es aber auch zahlreiche Investoren, die den Glauben an einen steigenden Goldkurs noch nicht aufgegeben hätten. Dies würden vor allem die zuletzt stark gestiegenen Long-Positionen auf das Edelmetall zeigen. Offenbar würden Investoren demnach weiterhin einen schwachen Dollar, der Gold auch in den vergangenen Wochen beflügelt habe, und/oder wieder zunehmende Risiken an den Märkten erwarten. Auch Privatanleger könnten überlegen, ob ein Gold-Investment als eine Art Krisenversicherung nicht sinnvoll erscheine. (26.01.2018/ac/a/m)





