Selbst der S&P 500 habe von seinem Allzeit-Hoch bei 3.393 Punkten innerhalb von einer Woche bereits knapp 8% verloren. International verflochtene Produktionsketten sowie den globalen Handel sehe man plötzlich gefährdet. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit werde die Tourismus-Branche Milliarden kosten. Fluggesellschaften würden ihre Gewinnerwartungen einkassieren bzw. erst gar keine herausbringen. Dies sorge für einen erneuten Verfall globaler Bondrenditen. Schon sei die 10-Jahres-Rendite der US-Treasuries auf ein neues Rekordtief von 1,25% gefallen.



Die Kombination von fallenden Aktienmärkten und sinkenden Renditen lasse das Gold nunmehr so hell wie seit sieben Jahren nicht mehr erstrahlen. Ohnehin sei die parallele Aufwertung sowohl des Dollar als auch des Goldes eher ungewöhnlich gewesen, aber aus "Save-Haven"-Zuflüssen in beide erklärbar.



Der bange Blick richte sich sogleich in Richtung der Zentralbanken. Der Markt preise die nächste Zinssenkung durch die FED jetzt bereits für den Juni ein, während dies vor kurzem erst für den September erwartet worden sei. Noch würden sich Stimmen aus den Reihen der FED zurückhaltend äußern. Man warte ab und beobachte die Entwicklung genau. Ob die Opportunitätskosten für das Halten unverzinslicher Gold-Positionen weiter sinken würden, müsse sich daher erst zeigen.



Gegen eine ungebremste Fortsetzung des herrschenden Trends lasse sich ins Feld führen, dass die Positionierung im Gold mittlerweile stark ausgeprägt sei. So liege etwa der Positionsindikator der J.P. Morgan Chase bereits bei +2,5 auf einer Skala von -5 bis +5. Charttechnisch liege der nächste bedeutende Widerstand mit USD 1.715 schon in unmittelbarer Reichweite, wenn man die Marschgeschwindigkeit der letzten Woche von durchschnittlich ca. USD 12 pro Tag zugrunde lege.



Im Anschluss an die Finanzkrise zwischen 2009 und 2012 habe sich aber auch gezeigt, dass sich der Goldpreis verdoppeln könne, obwohl die Positionierung in dieser Zeit im Durchschnitt peu-a-peu abgenommen habe. Der Glanz könnte daher sogar noch zunehmen. (Ausgabe vom 27.02.2020) (28.02.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schon vor vier Wochen stand hier im Wochenbarometer das Gold an erster Stelle in der Reihe von sicheren Anlagen in Krisenzeiten, so Christian Eggers Senior FX Trader bei der Hamburg Commercial Bank.Zugleich hätten die Analysten der Hamburg Commercial Bank angeführt, dass der Japanische Yen diese Rolle nur noch in abnehmenden Maße erfülle. Dies habe direkte Implikationen für den Goldpreis, denn es fließe jetzt umso mehr Risikokapital in das gelbe Metall, welches am Markt in Form von so genanntem "Papiergold" bzw. ETFs ohne physische Lieferung gehandelt werde.Der Aufwärtstrend vom letzten Tief im August 2018 sei aber bereits gestartet, nachdem die US-Treasury-Renditen im Oktober 2018 ihren Hochpunkt bei 3,26% (10y) gefunden hätten. Der Handelskonflikt im Laufe von 2019 habe manche Zentralbank dazu getrieben, ihre Reserven ins Gold zu diversifizieren.