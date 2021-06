Im Gegensatz zur globalen Finanzkrise seien die Banken während der gesamten Pandemie stabil geblieben und das Finanzsystem habe sich gut entwickeln können, auch dank der schnellen und wirkungsvollen Reaktion der FED. Das inflationäre Regime der siebziger Jahre habe seine Wurzeln in der Great Society gehabt. Vergleichbar mit der heutigen Biden-Agenda seien im Rahmen der Great Society Programme neue hohe Ausgaben für Bildung, medizinische Versorgung, urbane Entwicklung, Armutsbekämpfung und Infrastruktur erfolgt. Zwei Ölkrisen in den siebziger Jahren hätten in Verbindung mit den Staatsausgaben für Sozialprogramme und dem Vietnamkrieg die Inflation in den zweistelligen Bereich getrieben.



Der Ölpreis habe heute nicht annähernd den Einfluss auf die heutige Wirtschaft, den er in den siebziger Jahren gehabt habe. Allerdings würden die Preise heute in einem viel breiteren Spektrum steigen, von Öl über Metalle und Holz bis hin zu landwirtschaftlichen Gütern. Die Unternehmen seien bislang weniger bereit gewesen, Kapital für Produktionssteigerungen einzusetzen, während durch den ökologischen Umbau der Wirtschaft die Nachfrage und/oder die Kosten derart steigen würden, dass ein weiterer Preisanstieg die Folge sein könnte. Neben den Rohstoffen gebe es weitere Bereiche, die den Anschein erwecken würden, dass eine höhere Inflation dauerhaft werden könnte, wie die schnellwachsende Geldmenge M2 oder der Wohnraummangel.



Der bevorzugte Inflationsindikator der FED (die persönlichen Konsumausgaben) sei im April um 3,1 Prozent und damit so schnell wie seit 1992 nicht mehr gestiegen. "Die Federal Reserve gibt an, sie verfüge über die erforderlichen Instrumente, um gegen eine unerwünschte Inflation vorzugehen, aber wird sie diese auch einsetzen?", so Foster. "Die FED erhöhte in den siebziger Jahren die Zinssätze, um der Inflation einen Riegel vorzuschieben - was einer schweren Rezession im Jahr 1981 Vorschub leistete." Damals habe das Verhältnis Schulden/Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei etwa 25 Prozent gelegen. Bei einer Verschuldung von rund 100 Prozent des BIP würde ein ähnlicher Zinsanstieg die Kosten für den Schuldendienst wahrscheinlich auf ein katastrophales Niveau ansteigen lassen.



"Heute besteht zum ersten Mal seit 30 Jahren das reale Risiko von Inflation. Die meisten Menschen im erwerbsfähigen Alter haben keine Erfahrung mit einem Inflationszyklus, wenn der unerbittliche Anstieg der Preise zu einem Rückgang der Kaufkraft führt, oder auch nur eine Erinnerung daran", sage Foster. Lohnerhöhungen würden dann de facto Jahr für Jahr verpuffen. "Obwohl wir erst im Jahr 2022 wissen werden, ob der jüngste Anstieg eine vorübergehende Nebenwirkung der Pandemie ist, sollte jetzt über mögliche Änderungen im Ausgabeverhalten und bei Investitionen nachgedacht werden", so der Goldexperte. (28.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Märkte gehen derzeit auf fünf Jahre gesehen von einer Inflation im Bereich 2,5 Prozent bis 3,0 Prozent aus, was nach einer Rezession als normale Entwicklung gilt, so die Experten von VanEck."Allerdings handelt es sich dabei um die seit vielen Jahren höchste von den Investoren erwartete Inflation", wie Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, in seinem aktuellen Goldkommentar schreibe.