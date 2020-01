Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte sich in den vergangenen Wochen zunächst sehr steil nach oben absetzen und ein neues Hoch bei 1.611 USD markieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine Konsolidierung gefolgt, welche wieder unter die alte Hürde bei 1.557 USD geführt habe. Es gelinge in diesem Bereich jedoch eine Stabilisierung.



Die Stabilisierung der Vortage könnte sich bei Gold noch als bärische Flagge darstellen. Eine weitere Abwärtswelle wäre entsprechend möglich, sollte es unter die 1.540 USD zurückgehen. In diesem Fall könnten Abgaben bis in den Bereich 1.517 USD folgen. Oberhalb des mittelfristigen Aufwärtstrends biete sich anschließend die Chance, die Rally auch mittelfristig weiter auszudehnen. (23.01.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >