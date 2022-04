Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) gehört heute zu den volatileren Rohstoffen und fällt im Vorfeld der Veröffentlichung der NFP-Daten um fast 1%, so die Experten von XTB.Die Märkte seien heute relativ ruhig, obwohl Russland erklärt habe, dass die Basis für Friedensgespräche geschwunden sei, nachdem die Ukraine angeblich Treibstoffdepots in Russland angegriffen habe. Der US-Dollar habe gestern aufgrund der kriegsbedingten Unsicherheit und des erneuten Anstiegs der Renditen zugelegt. Höhere Renditen und ein stärkerer USD würden den Goldpreis heute unter Druck setzen. Die Veröffentlichung des NFP-Berichts könnte jedoch sowohl für den USD als auch für den Goldpreis von Bedeutung sein.Der Markt erwarte, dass der heutige Bericht einen Stellenzuwachs von 475.000 im März ausweisen werde, was mehr oder weniger mit den 455.000 Stellen übereinstimme, die von den API-Daten gemeldet worden seien. Es sollte jedoch beachtet werden, dass starke Messwerte der regionalen Subindices zur Beschäftigung die Chancen für eine positive Überraschung erhöhen würden. Händler sollten bedenken, dass die NFP-Daten in der Regel volatil seien, und angesichts des derzeitigen fundamentalen Hintergrunds dürfte selbst ein deutliches Verfehlen die FED nicht von einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte abhalten. Auch das Lohnwachstum dürfte sich auf 5,5% im Jahresvergleich beschleunigen, nachdem es im Februar von 5,7 auf 5,1% zurückgegangen sei. (01.04.2022/ac/a/m)