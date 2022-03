In einem Interview mit Bloomberg habe Francisco Blanch, Leiter des Bereichs Rohstoffe bei der Bank of America darüber gesprochen, wie sich die Corona-Krise und der Russland-Ukraine-Konflikt auf die Rohstoffmärkte, v.a. auf das Öl, auswirken würden. Er gehe davon aus, dass der Ölpreis vor dem Konflikt aufgrund der Erholung der Nachfrage nach dem Corona bei 120 USD pro Barrel liegen würde. Russland sei ein wichtiger Ölexporteur. "Die Ukraine-Krise hat die gesamte Erwartung um 25 bis 35 Dollar pro Barrel nach oben geschraubt, sodass wir für den Sommer ein Ziel von 150 Dollar pro Barrel haben", habe Blanch gesagt und hinzugefügt, dass der Jahresdurchschnitt bei 110 USD liegen dürfte.



Blanch habe gesagt, dass die Ölpreise sogar noch höher steigen könnten, je nachdem, wie weit die russischen Sanktionen gehen würden, wobei er 200 USD und mehr als sein "hässliches Szenario" ansehe. Er weise darauf hin, dass Öl das Rückgrat der Wirtschaft sei, das einen wichtigen Beitrag zum Reiseverkehr, zur Industrie und zur Landwirtschaft leiste. Blanch habe dabei ein neues FANG kreiiert. Bislang sei FANG für die Technologieaktien Meta Platforms (früher Facebook), Amazon.com, Netflix und Alphabet gestanden. Technologieaktien hätten sich zu Beginn der Pandemie stark entwickelt, aber jetzt stünden Rohstoffe im Mittelpunkt. "Es ist die neue FANG: Fuel (Treibstoff), Landwirtschaft (Agriculture), Luft- und Raumfahrt (Aerospace), Atomkraft und erneuerbare Energien (Nuclear and Renewables), Gold und kritische Metalle (Gold and critical metals). Alle sind mit dieser Krise in den Vordergrund gerückt."



Ob man gleich den Begriff FANG umschreiben müsse, sei die eine Sache. Analysten würden aber mehr und mehr eine Gezeitenwende erkennen. Seien bis jetzt die Technologieaktien im Fokus der Anleger gewesen, schienen für die kommenden Jahre die Rohstoffe und Rohstoffaktien begehrt zu werden. Anleger sollten ihr Portfolio dahingehend überprüfen. (24.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis könne sich wieder über die 1.920-USD-Marke arbeiten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch wenn die Konsolidierung noch nicht ganz beendet zu sein scheine, so halte sich das Edelmetall doch wacker angesichts der markigen Sprüche der FED in Richtung aggressive Zinspolitik. Derweil glaube die Bank of America, dass Rohstoffe die Technologie verdrängen würden.