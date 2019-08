Paris (www.aktiencheck.de) - Im Mai startete der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) die zweite große Kaufwelle einer übergeordneten Aufwärtstrendbewegung und erreichte zunächst die Hürde bei 1.433 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer ausgedehnten Konsolidierung sei Anfang August auch das Hoch dieser Rallyphase bei 1.452 USD durchbrochen und das Zielgebiet bei 1.510 USD erreicht worden. Einem neuen Jahreshoch bei 1.535 USD sei zuletzt eine Korrektur gefolgt, die jedoch noch über der Unterstützung bei 1.487 USD verblieben sei.



Schon ein Ausbruch über die Hürde bei 1.510 USD könnte den Goldpreis jetzt über das Jahreshoch und in Richtung des nächsten Ziels bei 1.575 USD antreiben. Dort sei eine Trendwende möglich. Könne die Marke dagegen ebenfalls überwunden werden, dürfte ein Anstieg bis 1.616 USD folgen. Scheitere der Wert dagegen an der 1.535-USD-Marke oder falle er vorher unter 1.487 USD zurück, käme es zum Pullback an den vorherigen Hochpunkt bei 1.452 USD. Hier könnte sich die Rally fortsetzen. Darunter dürfte jedoch bereits ein Abverkauf bis 1.400 und 1.391 USD einsetzen. (22.08.2019/ac/a/m)



