Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Januar zog der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im Rahmen eines mehrwöchigen Aufwärtstrends über die Hürde bei 1.301 USD an den Widerstand bei 1.326 USD an und setzte von dort aus an die 1.301 USD-Marke zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Hier sei eine erneute Kaufwelle gestartet, die über 1.326 USD und auf ein neues Verlaufshoch bei 1.346 USD geführt habe. Mitte Februar sei der Anstieg mit einer dynamischen Verkaufswelle gestoppt worden, die fast an die Unterstützung bei 1.276 USD gereicht habe. In den letzten Tagen habe sich der Wert wieder erholen können und steuere aktuell auf die 1.326 USD-Marke zu.



Den Kampf um die 1.301 USD-Marke hätten die Bullen zunächst für sich entschieden. Allerdings komme mit 1.326 USD jetzt erst die entscheidende Barriere. Stoppe der Anstieg vor dem Erreichen dieser Marke, dürfte Gold wieder bis 1.301 USD zurücksetzen. Darunter wäre eine weitere Verkaufswelle zu erwarten, die bis 1.276 USD und darunter bis 1.250 USD führen könne. Bei einem Ausbruch über 1.326 USD dürfte dagegen das Verlaufshoch bei 1.346 USD angesteuert werden. Hier könnten die Verkäufer erneut zuschlagen. Erst ein Ausbruch über die Marke würde die Verkaufswelle vom Februar neutralisieren und einen Anstieg bis 1.366 USD ermöglichen. (21.03.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



