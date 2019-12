Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Wochen moderat abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten dabei unterhalb der bei 1.459 USD liegenden Unterstützung zunächst ein neues Tief erreicht, um sich darüber aber schnell zu stabilisieren. Es sei dann nach einer Seitwärtsbewegung der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend gelungen.



Nachdem der Abwärtstrend durchbrochen worden sei, habe Gold zuletzt auch knapp über 1.480 USD ansteigen können. Der Anstieg über diese Hürde biete die Chance, die Rally wieder in Richtung 1.517 USD auszudehnen. Sollte Gold an der Hürde bei 1.480 USD aber nochmals scheitern, könnte sich die Stabilisierung der Vorwochen als weitere bärische Flagge darstellen. Abgaben bis 1.415 USD wären dann bereits bei einem Rückfall unter 1.450 USD möglich. (05.12.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



