Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nicht nur die Richtung bzw. Dynamik der kurzfristigen Bewegung der US-Realrendite, sondern auch deren absolutes Niveau ist entscheidend für die Entwicklung der Goldnotierungen, so die Analysten der Helaba.



In der Vergangenheit habe sich in der Regel bei Realrenditen von kleiner oder gleich 0% eine signifikant positive, bei 0 bis 4% eine leicht positive und erst bei größer als 4% eine nachhaltig negative Performance für das gelbe Metall ergeben. Nachdem Gold in jüngster Zeit offenbar an den Finanzmärkten zur Absicherung gegen den schwachen US-Dollar genutzt worden sei, dürfte allmählich wieder die langfristige Versicherung gegen Inflation und extreme Ereignisse an Bedeutung gewinnen. Bei zunehmender Risikoaversion der Marktteilnehmer im weiteren Jahresverlauf dürfte Gold schließlich bei einem erneuten Anlauf auch die massive Widerstandszone bei 1.350 USD je Feinunze überwinden. (Ausgabe vom 29.01.2018) (30.01.2018/ac/a/m)





