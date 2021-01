Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unsere Analysen fließen regelmäßig auch zyklische Aspekte ein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Berücksichtigung des US-Präsidentschaftszyklus sei dabei ein ganz wichtiger Baustein. Der typische Verlauf des Goldpreises in US-Nachwahljahren sehe per Ende Januar für das Edelmetall die Ausprägung eines zyklischen Tiefpunktes vor, an den sich eine bis Ende Mai andauernde Phase mit saisonalem Rückenwind anschließe. Damit dieses Verlaufsmuster tatsächlich zum Tragen komme, bedürfe es noch einer wichtigen charttechnischen Voraussetzung: Die Korrektur seit dem bisherigen Rekordstand von Anfang August bei 2.072 USD vollziehe sich bisher in Form einer klassischen Flagge. Entsprechend würde ein Bruch des Abwärtstrends seit August (akt. bei 1.885 USD), verbunden mit einem Ende des beschriebenen Konsolidierungsmusters, die Börsenampel für den Goldpreis wieder auf "grün" springen lassen. Lohn der Mühen wäre perspektivisch ein Anlauf auf das o. g. Allzeithoch. Aber auch bei dem Edelmetall komme die aktuelle Kursentwicklung einem Tanz auf der Rasierklinge gleich, denn es gelte, ein Abgleiten unter die Haltezone aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 1.806 USD) und den horizontalen Unterstützungen bei rund 1.800 USD unbedingt zu verhindern. (29.01.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >