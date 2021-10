Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat weiter einen schweren Stand, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch befinde sich das Edelmetall derzeit in einer spannenden charttechnischen Ausgangslage. Zum wiederholten Mal sei es zu einem Rücksetzer an die obere Begrenzung des seit Ende 2015 bestehenden Haussetrendkanals (akt. bei 1.743 USD) gekommen. Durch die technische Brille betrachtet, gelte es einen Rückfall in den eingezeichneten Aufwärtstrendkanal unbedingt zu verhindern. Ansonsten müssten Investoren eine Belastungsprobe der bisherigen Jahrestiefs bei 1.684/1.676 USD - verstärkt durch ein Fibonacci-Level (1.680 USD) - einkalkulieren. Auf dieser Basis habe der Goldpreis, wie bereits im August, zuletzt ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgeprägt. Von Seiten der Candlesticks gebe es also einen Silberstreif. Charttechnisch sei aber ein Sprung über die Widerstandszone aus dem Korrekturtrend seit Anfang Juni und der 50-Wochen-Linie (akt. bei 1.804/1.810 USD) notwendig. Aber selbst das wäre nur ein erster Schritt, denn Voraussetzung für eine erfolgreiche Bodenbildung sei ein Spurt über die Hochs von Juli und September bei 1.834 USD. Im Erfolgsfall könne die Kursentwicklung der letzten Monate immer noch als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem Anschlusspotenzial von rund 150 USD interpretiert werden. (06.10.2021/ac/a/m)

