Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern am frühen Nachmittag war es soweit: Nach vier vergeblichen Ausbruchsversuchen in den letzten Monaten wurde der Widerstand bei 1.833 USD durchbrochen und eine massive Kaufwelle beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) entfacht, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Kaufsignal habe für eine Intradayrally bis 1.868 USD in der Spitze gesorgt, ehe am frühen Abend Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten.



Und gleich müsse man aus charttechnischer Sicht etwas Wasser in den Wein schütten, denn die Länge der Rally seit Ende September habe jetzt die gleiche Ausdehnung, wie die Rallyphase von August bis Anfang September. Damit könnte unter Umständen das Potenzial der Kaufwelle gestern schon ausgereizt worden sein. Noch seien dies jedoch unbestätigte Annahmen und ein Ausbruch über 1.875 USD weiter zu präferieren. Dieser würde für Zugewinne bis 1.890 USD und darüber bereits bis 1.920 USD sorgen. (11.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



