Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte in den vergangenen Wochen den mittelfristigen Abwärtstrend nach oben verlassen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschlusskäufe seien jedoch ausgeblieben, was einen Rücklauf in Form einer kleinen bullischen Flagge nach sich ziehe.



Aus der Konsolidierung heraus sei eine Wiederaufnahme der Erholung jederzeit möglich. Bereich oberhalb der 1.800 USD würde sich das Chartbild aufhellen, während oberhalb der 1.814 USD ein kleines Kaufsignal möglich werde. Abgaben unter 1.760 USD würden hingegen die Gefahr bergen, schnell wieder bis 1.721 USD abzurutschen. (04.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



