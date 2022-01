Paris (www.aktiencheck.de) - Von August bis Mitte November war der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bereits einmal über den Widerstand bei 1.833 USD ausgebrochen und in der Spitze bis an die Hürde bei 1.875 USD geklettert, ehe diese Kaufwelle durch einen scharfen Kurseinbruch gestoppt wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Vom Abverkauf habe sich Gold mittlerweile erholen können und steuere aktuell erneut die 1.833-USD-Marke an.



Die Widerstandsmarke bei 1.833 USD sei weiterhin eine harte Nuss für die Käuferseite und dürfte nicht ohne Weiteres zu knacken sein. Dennoch stünden die Chancen auf einen Ausbruch gut, solange die Unterstützung bei 1.798 USD nicht unterschritten worden sei. Oberhalb der Hürde wäre dann mit einer steilen Kaufwelle bis 1.848 und 1.875 USD zu rechnen. Selbst das Hoch bei 1.920 USD könnte in der Folge angelaufen werden. Bei einem Bruch der 1.798-USD-Marke würden die Chancen der Bullen dagegen in sich zusammenfallen. (17.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



