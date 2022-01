Paris (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche hatte sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ausgehend von der Unterstützung bei 1.813 USD erneut in Richtung des zentralen Widerstands bei 1.833 USD nach oben geschraubt und die Marke, an der schon mehrfach gescheitert war, diesmal überwunden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit hätten die Bullen ein Kaufsignal generiert, dem ein Anstieg an die nächsthöhere Zielmarke bei 1.848 USD gefolgt sei. An dieser Stelle sei der Goldpreis abgedreht und habe zu einer kurzen Korrektur bis 1.828 USD angesetzt.



Könne der Rücklauf an die Ausbruchsmarke bei 1.833 USD jetzt beendet sein, könnte der laufende Anstieg auch direkt über 1.848 USD führen. Damit wäre der Weg für einen Anstieg bis 1.860 und 1.875 USD frei. Sollte die Hürde bei 1.875 USD ebenfalls gebrochen werden, könnte es in den nächsten Wochen sogar zu einem Kaufimpuls bis 1.920 USD kommen. Könne die 1.848-USD-Marke dagegen nicht im zweiten Anlauf überschritten werden, könnte es ausgehend von 1.825 USD zu einem weiteren Anlauf kommen. (24.01.2022/ac/a/d)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >