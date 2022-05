Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Totgesagte leben länger - dieser Spruch scheint auch auf den Goldpreis zuzutreffen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Befeuert worden sei das Comeback der Minen von den Silberwerten. Fortuna Silver Mines (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, Toronto Stock Exchange-Symbol: FVI, NYSE-Symbol: FSM) habe über 10% zugelegt, Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, TSE-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) habe ein Plus von über 9% verbucht. Aber auch einige Goldproduzenten seien nach vorne gestürmt - z.B. Wesdome Gold Mines (ISIN: CA95083R1001, WKN: A0JC4E, Ticker-Symbol: RKVA, TSX-Symbol: WDO) oder auch Agnico-Eagle Mines (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM). Unterstützung habe die Rally bei den Edelmetallen von den Renditen bei den US-Staatsanleihen erhalten. Sie seien wieder unter die Marke von 2,9% gesunken. Es würden sich die Vorzeichen mehren, dass wir das Peak bei den Renditen gesehen haben könnten. Die verbalen Anstrengungen der US-Notenbank, mit dem Gerede von steigenden Zinsen den Markt einzubremsen, schienen aktuell in den Hintergrund zu treten.Noch ein Spruch: Eine Schwalbe alleine mache noch keinen Sommer. Vor einigen Wochen habe es schon einmal einen Tag gegeben, an dem die Minen rund 7% nach oben geschossen seien - nur um in den Folgetagen die Gewinne wieder abzugeben und sogar ins Minus zu drehen. Mit anderen Worten: Es komme darauf an, dass die Bullen nun auch am Ball bleiben würden. Die kommenden Tage würden wichtig. Ein Wochenschluss über 1.860 USD wäre ein wichtiger Baustein auf dem Weg nach oben, der eigentlich wichtige Widerstand - und damit die Bewehrungsprobe für die Bullen - warte dann aber bei 1.920 USD. Gelinge es, über diese Marke auszubrechen, sollte der Goldpreis wieder Fahrt in Richtung 2.000 USD aufnehmen. Diese Marke sei zwar mittlerweile zweimal überwunden worden. Doch nachhaltig sei das bislang nicht gewesen. Es gehe allerdings genau darum: Um einen nachhaltigen Ausbruch über 2.000 USD. (20.05.2022/ac/a/m)