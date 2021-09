Neben der Reduktion der Netto-Anleihekäufe stehe auch die Anhebung der Leitzinsen im Fokus der geldpolitischen Normalisierung. Erste Zinsschritte seitens der US-Notenbank FED würden die Analysten der RBI jedoch erst im Laufe des Jahres 2023 erwarten. In Europa sei eine Abkehr der Null- bzw. Negativzinspolitik der EZB auf Sicht der nächsten Jahre überhaupt nicht absehbar. Vielmehr sei im Nachgang auf den ersten Zinsschritt eine beachtliche Aufwärtsdynamik bei Gold zu beobachten. Durchschnittliche Preissteigerungen zwischen 4% und 16% in den Beobachtungszeiträumen drei, sechs, zwölf und 18 Monate nach dem ersten Zinsschritt seien Spiegelbild der jeweils stattgefundenen konjunkturellen Entwicklung bzw. der anziehenden Inflationserwartungen.



Die Betrachtung der letzten drei Zinszyklen zeige also, dass sich steigende Zinsen nicht zwangsläufig negativ auf den Goldpreis auswirken müssten und dass dieser auch in einem Umfeld steigender Leitzinsen weiter zulegen könne, insbesondere wenn die (nominellen) Zinsschritte inflationsinduziert seien. In einem Umfeld höherer Inflation würden Zinsanhebungen also nicht zwangsweise in real höhere Zinsen für Geldanlagen resultieren.



Zwar teilen wir die Ansicht der Notenbanken, dass der aktuelle Preisauftrieb weitgehend temporär ist und die Inflationsraten im nächsten Jahr wieder sinken sollten, im Kontext eines nur marginalen Renditeanstiegs (unsere Ökonomen erwarten +50 Basispunkte bei den 10-jährigen US-Staatanleihen auf Jahressicht) ergibt sich unserer Ansicht nach allerdings nur eine moderate Aufwärtsdynamik bei den Realzinsen, so die Analysten der RBI. Diese lägen aktuell bei rund -1% und dürften in den nächsten zwölf Monaten wohl kaum positives Terrain erreichen.



Ein für Gold belastendes Sentiment mit Niveaus in Richtung Plus 2% oder darüber würden die Analysten der RBI auch mittelfristig für wenig wahrscheinlich halten, zumal die Notenbanken die Refinanzierungsbedingungen längerfristig günstig halten möchten.



Alles in allem sähen die Analysten der RBI den Goldpreis auf längere Sicht aufgrund der immer noch sehr expansiven Geldpolitik gut unterstützt. Die langsame Reduzierung der Netto-Anleihekäufe durch die US-Notenbank FED heiße nicht, dass mit einer raschen Rückkehr zur geldpolitischen Normalität zu rechnen sei. Die FED-Notenbankbilanz werde sich dieses und auch nächstes Jahr noch weiter ausweiten, weshalb mit einem langanhaltenden renditedämpfenden Effekt durch das Quantitative Easing zu rechnen sei. Auch wenn ein Tapering-Beschluss bei der kommenden Zinssitzung der US-Notenbank FED am 22. September noch nicht gefasst werde, so würden die Analysten der RBI damit rechnen, dass die US-Notenbank die Reduktion der Ankaufvolumina bald einleiten werde. Zumal sich der Markt mittlerweile ausreichend mit dem Tapering-Thema auseinander gesetzt habe, sollten stark negative Überraschungen deswegen alleine eher ausbleiben. Die Ankündigung könnte jedoch auch mehr Rückschlüsse auf den weiteren Fahrplan in Richtung einer insgesamt restriktiver werdenden Geldpolitik zulassen, was für Gold in den nächsten Monaten etwas Gegenwind bedeuten dürfte.



Im Jahr 2022 würden die Analysten der RBI dann wieder mit einer Rückkehr in den Aufwärtstrend rechnen, welcher den Goldpreis zurück an die USD 2000-Marke führen sollte. Unterstützung biete die weiterhin expansive Geldpolitik mit ihrer nach wie vor expansiven Ausrichtung und geschaffenen Liquiditätsflut. Die Niedrig- bzw. Negativzinsen würden zudem die Opportunitätskosten von einem nichtzinstragenden Investment in Gold neutralisieren, was auch die Wahrnehmung der Anleger im Hinblick auf Goldinvestments beeinflusse. Nicht zuletzt die gestiegenen Inflationssorgen dürften die Nachfrage nach dem glänzenden Metall hochhalten. Des Weiteren eigne sich Gold auch als Portfoliobeimischung zur Absicherung gegen adverse Risiken wie etwa dem möglichen Aufkommen von nicht sofort eindämmbaren Virusvarianten. (07.09.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Inflationsanstieg stellt die bisherige US-Notenbankpolitik auf die Probe und die Aussicht auf eine restriktiver werdende Geldpolitik bzw. intensiver geführte Tapering-Debatten brachten den Goldpreis wie von uns erwartet über die Sommermonate zunächst unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der zuletzt eher enttäuschende US-Beschäftigungsbericht lasse die Verschiebung eines Beschlusses zur Reduktion der Anleihekäufe nicht unwahrscheinlich werden. Die offizielle Ankündigung des Taperings samt besserer Visibilität hinsichtlich der weiteren geldpolitischen Maßnahmen sollte eine gute Einstiegsgelegenheit für Gold bieten.Die sogenannten "Risky Assets", zu denen man in puncto Volatilität durchaus auch Gold zählen könne, hätten sich seit dem Tief im März letzten Jahres kräftig erholt. Beim marktbreiten US-Leitindex S&P 500 stehe beispielsweise seit dem COVID-Tief mehr als eine Kursverdoppelung zu Buche. Die Ursache für die Hausse sei in der robusten konjunkturellen Erholung im Zuge der erwarteten Überwindung der Pandemie begründet, zumal die Fortschritte bei den Impfprogrammen und neue Virusvarianten keine großflächigen und totalen Lockdowns mehr zur Folge haben dürften.Die zunehmend intensiver geführten Debatten über die Reduktion der Netto-Anleihekäufe (Tapering) entkoppelten zuletzt den Goldpreis von den weiter steigenden Aktienmärkten, welche mittlerweile schon sehr viel Konjunkturoptimismus einpreisen und da und dort nicht mehr günstig bewertet erscheinen, so die Analysten der RBI. Das nach wie vor positive Sentiment für Aktien liege zum Teil auch an den mangelnden Alternativen, zumal andere Assetklassen wie z.B. Staatsanleihen oder Festgeldanlagen angesichts großteils negativer Realrenditen noch weniger attraktiv seien. Die Nachhaltigkeit der konjunkturellen Erholung und Aussicht auf eine schrittweise Überwindung der Pandemie würden die Analysten der RBI für die Aktienmärkte auch auf Sicht der nächsten zwölf Monate zuversichtlich stimmen. Allerdings könne Gold nach seinem Preisrückgang in den letzten Monaten mit einer gewissen relativen Attraktivität gegenüber Aktien punkten, die in der Zwischenzeit einem stetigen Bewertungsaufbau unterlegen hätten. Das zeige sich etwa auch am S&P 500 zu Gold-Verhältnis. Aktuell müssten 2,3 Unzen Gold aufgewendet werden, um eine "Einheit" S&P 500 zu kaufen, der Durchschnitt seit 2008 liege aber bei nur 1,5 Unzen.