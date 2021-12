Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei unserem großen, technischen Jahresausblick darf der Blick auf die zyklischen bzw. saisonalen Rahmenbedingungen nicht fehlen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Angelehnt an den US-Präsidentschaftszyklus wollten sie unter die Lupe nehmen, wie sich der Goldpreis typischerweise in Zwischenwahljahren der USA schlage. Um es vorwegzunehmen: Der durchschnittliche Verlauf aller US-Zwischenwahljahre seit 1974 habe mit einem Kursplus von über 17% Einiges zu bieten. Allerdings würden die Analysten stets davor warnen, diese Performance einfach eins zu eins auf das neue Jahr 2022 zu übertragen. Vielmehr liefere der seasonal Chart Hinweise darauf, wann Anleger mit saisonalem Rückenwind rechnen könnten bzw. wann der Wind auch mal von vorne komme. In das kommende Zwischenwahljahr starte das Edelmetall typischerweise sehr dynamisch, wobei die Goldrally bis in den Mai anhalte. Danach schließe sich bis zum Halbjahreswechsel eine Korrektur an, ehe ab Juli die saisonal beste Phase des Jahres einsetze. Dieser zweite Aufwärtsimpuls halte bis zum Jahresultimo an und werde lediglich von einer Seitwärtsphase im Oktober/November unterbrochen. Die saisonalen Vorgaben für 2022 würden also bestens zu den konstruktiven Mustern in den eigentlichen Chartverläufen passen. (21.12.2021/ac/a/m)



