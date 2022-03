Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold verlor in letzter Zeit etwas an Boden, da die negativen Auswirkungen der erwarteten Straffung der FED die positiven Auswirkungen der Zuflüsse von sicheren Häfen angesichts der russischen Invasion in der Ukraine überwogen, so die Experten von XTB.



Dies bedeute jedoch nicht, dass die Bullen einen verlorenen Kampf führen würden. Tatsächlich habe sich gestern im Tageschart ein starkes bullisches Setup herausgebildet.



Ein Blick auf Gold zeige, dass das Edelmetall gestern versucht habe, unter die mittelfristige Unterstützungszone im Bereich von 1.920 USD pro Unze zu rutschen. Die starke Abwärtsbewegung sei an der 50-Tage-Linie im Bereich von 1.900 USD gestoppt worden und die Käufer hätten die Kontrolle zurückgewonnen. Der Rückgang auf Tagesbasis sei fast vollständig ausgeglichen worden und Gold sei wieder über die Marke von 1.920 USD geklettert, wobei ein langer unterer Schatten ausgebildet worden sei. Eine Fortsetzung des Aufwärtstrends könne nicht ausgeschlossen werden, wobei der Bereich um 1.960 USD als erste Widerstandszone auf kurze Sicht zu beachten sei. (30.03.2022/ac/a/m)

