Ausblick: Mit dem Erreichen der 1.433 USD-Marke sei ein wichtiges Etappenziel innerhalb der Rally des Goldpreises erreicht worden. Sollte den Bullen jetzt ein Ausbruch über dieses Zwischenhoch aus dem Jahr 2013 gelingen, könnte die Kaufwelle direkt fortgeführt werden.



Die Long-Szenarien: Zunächst könnte es jetzt zu einer leichten Ausweitung der aktuellen Korrektur bis an die 1.390 USD-Marke kommen. Dort dürfte der Wert wieder an die 1.433 USD-Marke steigen. Werde der Widerstand im zweiten Anlauf überwunden, läge bei 1.465 USD ein kurzfristiges charttechnisches Ziel. Oberhalb dieser Marke dürfte der Goldpreis allerdings direkt bis an die 1.487 USD-Marke steigen. Das Korrekturhoch aus dem Jahr 2013 könnte die Rally abbremsen.



Die Short-Szenarien: Bei einem Ausverkauf unter 1.390 USD würde sich die Korrektur dagegen bis 1.366 USD ausdehnen. An dieser Unterstützung stünden die Chancen für eine Fortsetzung der Hausse gut. Abgaben unter die Marke würden die Rally dagegen abbremsen und zu einem Rückfall bis 1.326 USD führen können. (28.06.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen wurde der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) von einer massiven Kaufwelle erfasst und zunächst bis an das bisherige Jahreshoch bei 1.346 USD angetrieben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuvor habe der Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe des Widerstands bei 1.295 USD eine Korrekturphase beendet und den Startschuss für die seither laufende Kaufwelle gegeben. Diese habe sich mit dem erfolgreichen Anstieg über 1.346 USD verschärft und direkt die Hürden bei 1.366 und 1.390 USD hinter sich gelassen. In dieser Woche habe der Kurs des Edelmetalls bereits den Widerstand bei 1.433 USD erreicht. Dort habe eine erste spürbare Korrektur eingesetzt.