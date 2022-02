Auf den ersten Blick sei es eine Bewegung wie aus dem Lehrbuch. Die Kriegsangst treibe Anleger dazu, Aktien zu verkaufen. Auf der anderen Seite hätten die Anleihen, der Ölpreis, der Dollar und eben Gold profitiert. Eine klassische Safe-Haven-Rally also. Oder doch nicht? Eines passe nicht ins Bild. Die Stärke der Minenaktien. Bei den bisherigen Bewegungen, bei denen Gold als sicherer Hafen gekauft worden sei, habe die Minenaktien nicht profitieren können. Doch am Freitag seien die Papiere nach oben geschossen. Vor allem die Papiere der größeren Produzenten hätten sich verteuert. Das sei ein untypisches Bild.



Dazu schwebe nach wie vor das Damoklesschwert eines Zinsschritts über dem Goldpreis. Eigentlich sei es ausgemachte Sache gewesen, dass die US-Notenbank die Zinsen im März erstmal erhöhen werde. Doch da heute eine außerordentliche Notenbanksitzung anberaumt worden sei, sei es durchaus möglich, dass die Notenbank die Zinsen außer der Reihe heute bereits anhebe.



In der Vergangenheit habe sich Gold häufig im Vorfeld einer Zinsanhebung schwach entwickelt und sei danach gestiegen. Als Goldanleger sollte man sich also nicht unbedingt vor der Zinsanhebung fürchten. Das Säbelrasseln im Vorfeld sei in der Regel schlimmer gewesen. Fairerweise müsse man aber eines sagen: Es wäre ein Novum, dass die Notenbank den ersten Zinsschritt außerplanmäßig vollziehe. Auch wenn die Börse darüber spekuliere, könnte die FED damit einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischen. Die Börsen - und auch Gold - könnten hier empfindlich reagieren. Der heutige Tag werde auf jeden Fall spannend werden und stehe unter dem Motto "Wir die FED, oder wird sie nicht?" (14.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - So etwas sieht man nicht oft: Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) schoss am Freitag über 30 Dollar nach oben, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Und auch heute könne der Goldpreis die anfänglichen Verluste wieder wettmachen und arbeite sich aktuell über die Marke von 1.860 Dollar. Die Angst vor einer Eskalation rund um die Ukraine-Krise habe die Anleger den sicheren Hafen Gold aufsuchen lassen. Doch sei das der einzige Grund gewesen?