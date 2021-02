Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Jahresbeginn und einem deutlichen Kursrücksetzer am 8. Januar dümpelte der Silberpreis knapp drei Wochen in einer engen Seitwärtsspanne vor sich hin, so die Analysten von Postbank Research.Im Verhältnis zu Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) sei Silber damit so teuer wie seit März 2017 nicht mehr. Habe der Goldpreis Mitte März 2020 den Silberpreis noch um den Faktor 127 übertroffen, sei Gold mittlerweile nur noch 68-mal so teuer wie Silber. Der Silberpreis werde insbesondere von anhaltend starker Nachfrage nach börsengehandelten Produkten gestützt: Die Bestände an Zertifikaten, die mit physischem Silber hinterlegt seien, seien auf ein neues Rekordniveau geklettert. Ähnlich wie Gold werde auch Silber als "sicherer Hafen" nachgefragt, dem Schutz vor Inflation zugeschrieben werde.Investoren würden zudem auf industrielle Nachfrage setzen, insbesondere aus den Bereichen Photovoltaik, 5G-Technologie und Elektromobilität. Die relative Stärke der Silberpreise gegenüber denen für Gold könnte somit noch eine Weile anhalten. Allerdings würden zwar die Fundamentaldaten für Silber sprechen, abzuwarten bleibe jedoch, inwiefern die aktuelle Rally nur spekulativ getrieben sei, weshalb sie in diesem Fall eventuell nur kurzlebig sein könnte. Am Freitagnachmittag seien die Silberpreise von ihren Hochs zurückgekommen, nur um heute Morgen erneut deutlich anzusteigen. (01.02.2021/ac/a/m)