Paris (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ist seinem Ruf als Krisenmetall mal wieder gerecht geworden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Hole das Edelmetall nur Luft, um zeitnah den nächsten Anstieg in Angriff zu nehmen, oder sei schon bald wieder ein Kurs um die 1.400er Marke zu erwarten? Beide Szenarien sollten Anleger nicht ausschließen. Würden sich etwa die beiden Streithähne USA und China nachhaltig annähern, sei davon auszugehen, dass die damit einhergehende Hoffnung auf eine robustere Weltkonjunktur den Goldpreis eher belasten dürfte.Aber: Sollte US-Präsident Donald Trump dem Handelsstreit erneut neue Dynamik verleihen, könnte der Goldkurs im Nu wieder zulegen. Denn dann würde nicht nur die Verunsicherung der Anleger zurückkehren. Auch eine weitere Lockerung der US-Geldpolitik wäre in diesem Fall wahrscheinlich. Und: Da Gold keine Zinsen biete, gewinne es im Fahrwasser fallender Zinsen an Attraktivität. Hinzu komme, dass im Zuge einer expansiveren US-Geldpolitik auch der Dollar an Stärke einbüßen könnte und dem Goldkurs somit zusätzlich Rückenwind verliehen würde. (Ausgabe vom 23.08.2019) (26.08.2019/ac/a/m)