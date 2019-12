Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Wochen moderat abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten es die Notierungen geschafft, sich am Zwischentief bei 1.459 USD zu stabilisieren. Der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend sei an den Vortagen erfolgt, am Freitag sei es aber zu einem schnellen Rückfall gekommen.



Gold könne sich auf dem Aufwärtstrend der Vortage fangen. Somit bestehe die Möglichkeit, darüber eine weitere Reaktion nach oben auszubilden. Gelinge dabei auch der Anstieg über 1.480 USD sowie den in diesem Bereich liegenden Abwärtstrend, werde der Weg nach oben relativ frei. Abgaben unter 1.450 USD dürften alternativ eine weitere kleine bärische Flagge auslösen, welche über die 1.445 USD in Richtung 1.410 USD führen könnte. (09.12.2019/ac/a/m)

