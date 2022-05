Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann kurz vor dem Handelsstart in den USA deutlich ins Plus drehen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Philly FED Index messe den Geschäftsausblick des Verarbeitenden Gewerbes. Der Markt sei davon ausgegangen, dass der Index einen Wert von 14,9 ausweisen werde. Doch tatsächlich habe der Wert nur bei 2,6 gelegen. Und damit deutlich niedriger als noch im Vormonat, als die Umfrage noch einen Wert von 17,6 geliefert habe. Das dürfte von der US-Notenbank durchaus als Indikator einer sich anbahnenden Rezession gesehen werden.Für Gold habe sich damit das Chartbild leicht verbessert. Gelinge es die Marke von 1.840 Dollar bis zum Handelsende zu verteidigen, wäre dies sicherlich ein Punktsieg für die Bullen. Entscheidender werde aber der Bereich rund um 1.860 Dollar. Gelinge ein Sprung hierüber - am besten auf Sicht des Wochenschlusskurses -, dürften Anleger auf ein Ende der Konsolidierung spekulieren. (19.05.2022/ac/a/m)