Ausblick: Bislang befinde sich Gold weiter in einer mittelfristigen Erholungsphase. Entscheidend für den weiteren Verlauf sei vor allem, ob es den Käufern gelinge, die Hürde bei 1.236 USD aus dem Weg zu räumen.



Die Long-Szenarien: Könne sich der Wert jetzt nachhaltig über die Trendlinie nach oben arbeiten, dürfte die Barriere bei 1.236 USD wieder attackiert werden. Darüber wäre ein kurzfristiges Kaufsignal aktiv. In diesem Fall könnte ein dynamischer Anstieg bis an die Hürde bei 1.265 USD erfolgen. Sollte dieses Kursniveau nach einer kurzen Korrektur ebenfalls überwunden werden, dürfte Gold mittelfristig bereits bis 1.295 USD steigen und damit weite Teile des Ausverkaufs seit April wieder korrigieren.



Die Short-Szenarien: Oberhalb der Unterstützung bei 1.204 USD würden die Ausbruchschancen der Bullen gewahrt bleiben. Sollte die Marke jedoch unterschritten werden, wäre auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen und damit eine Verkaufswelle bis 1.182 USD die Folge. Darunter könnte sogar der Abwärtstrend reaktiviert werden und Gold bis 1.160 USD einbrechen. (30.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Anleger beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) brauchen nach dem Abebben des übergeordneten Abwärtstrends Mitte August gute Nerven und Geduld, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar sei der Kurs des Edelmetalls in einer ersten Kaufwelle über den Widerstand bei 1.204 USD und nach dem Bruch einer mittelfristigen Abwärtstrendlinie Ende Oktober bereits zeitweise über den markanten Widerstand bei 1.236 USD gestiegen. Doch die Chance auf weitere Erholungsbewegungen seien mit dem Rückfall unter die Marke zunächst vergeben worden. Ende Oktober sei es zu einer Korrektur gekommen, die ihrerseits an der Unterstützung bei 1.204 USD gestoppt worden sei und nahtlos in einen weiteren Anstieg übergegangen sei. Aktuell versuche der Goldpreis über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie auszubrechen.