Paris (www.aktiencheck.de) - Dem Ausbruch über den starken Widerstand bei 1.833 USD und der Rally an die Zielmarke bei 1.875 USD folgte im November ein ebenso heftiger Einbruch, der den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) direkt wieder unter die 1.789-USD-Marke fallen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem Tief bei 1.761 USD habe sich das Edelmetall in den letzten Tagen etwas erholen und von unten an die 1.789-USD-Marke ansteigen können. Doch schon im gestrigen Handel habe sich gezeigt, dass dort Widerstand seitens der Verkäufer aufkomme.



Im Grunde habe sich an der übergeordneten Situation nichts geändert: Die Aufwärtsbewegung seit August sei beendet und von einer neuen Verkaufswelle abgelöst worden, die ein wichtiges Ziel bei 1.740 USD besitze. Bei einem Scheitern an der 1.789-USD-Marke könnte Gold direkt dorthin fallen und eine steile Erholung starten. Abgaben unter 1.740 USD würden dagegen für die Ausdehnung des Abwärtstrends und Verluste bis 1.720 und 1.670 USD in den kommenden Wochen sprechen. (09.12.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >