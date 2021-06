Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Mai war für den Goldpreis ein überaus erfolgreicher Monat, in dem das Edelmetall um fast 8% zulegen konnte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank dieser Kursstärke könne die Verschnaufpause seit dem Rekordhoch vom August vergangenen Jahres bei 2.072 USD auch in der hohen Zeitebene als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Vor diesem Hintergrund sorge der Sprung über den entsprechenden Korrekturtrend (akt. bei 1.852 USD) - verbunden mit der Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters - für ein wichtiges Signal in Sachen "Fortsetzung der Goldrally" der letzten Jahre. Perspektivisch sollte der Goldpreis damit Kurs auf sein bisheriges Allzeithoch bei 2.072 USD nehmen. Rein rechnerisch lasse sich aus der diskutierten Korrekturflagge sogar ein Kursziel von rund 2.295 USD ableiten. Ein Spurt über das alte Rekordlevel vom September 2011 (1.920 USD) würde der charttechnischen Einschätzung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zusätzlichen Nachdruck verleihen. Auf der Unterseite gelte es indes, einen Rückfall in den ehemaligen Korrekturtrend seit 2020 in Zukunft zu verhindern. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. (02.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >