Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) geriet am vergangenen Donnerstag zeitweise deutlich unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



An der mehrfach erwähnten Unterstützung bei 1.180 USD sei der Kurs aber wieder nach oben gedreht. Dieses Fibonacci-Retracement habe die letzte Hilfe für die Käufer vor einem drohnenden Test der 1.160-USD-Marke dargestellt.



Solange die Bullen also den Support bei 1.180 USD halten würden, sei eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung möglich. Als Widerstände würden der EMA50 und darüber weiterhin die Marke von 1.214 USD dienen. Ein Anstieg über den mittelfristigen Abwärtstrend würde Potenzial bis auf 1.235 USD triggern. Erst wenn auch diese Marke falle, nehme ein mittelfristiger Boden langsam Formen an. Gebe Gold dagegen in den kommenden Tagen die Unterstützung bei 1.180 USD auf, dürfte sich die Abwärtsbewegung auf 1.160 USD fortsetzen. Unter 1.160 USD wäre der mehrmonatige Abwärtstrend bestätigt. (01.10.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.