Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zog in den vergangenen Wochen in einer massiven Aufwärtsbewegung über die Hürden bei 1.265 und 1.301 USD an und neutralisierte damit die vorherige mittelfristige Korrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze habe bereits das Hoch bei 1.357 USD überschritten werden können, ehe eine volatile Seitwärtsbewegung gestartet sei. Diese habe das Edelmetall in der laufenden Woche bis 1.332 USD zurückgeführt. Dort sei der Wert nach oben abgedreht und steige seither entlang der Unterseite einer steilen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie.



Zunächst könnte die laufende Korrektur auf hohem Niveau fortgesetzt werden und Gold ein zweites Mal gen 1.332 USD und darunter bis an die solide Unterstützung bei 1.325 USD zurücksetzen. Dort könnten die Bullen den Aufwärtstrend wiederaufnehmen und das Edelmetall über die Hürde bei 1.355 USD antreiben. Die nächsten kurzfristigen Ziele auf der Oberseite lägen bei 1.375 und 1.385 USD. Auf Sicht der nächsten Wochen seien jedoch Zugewinne bis 1.408 USD zu erwarten. Falle Gold dagegen unter 1.325 USD zurück, würde sich die Korrektur der Rally bis 1.301 USD fortsetzen. Dort könnte der nächste übergeordnete Aufwärtstrend in Richtung der 1.355 USD-Marke beginnen. (02.02.2018/ac/a/m)







