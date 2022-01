Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Rückschläge des vergangenen Jahres sorgten beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) unter dem Strich allesamt für einen erfolgreichen Test der Parallelen zum Aufwärtstrend seit Ende 2015, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Neben diesem erfolgreichen Pullback könne sich die Kursentwicklung des letzten Jahres weiterhin als verschachteltes Kursmuster erweisen. Dieses besondere Chartmuster ergebe sich aus dem Zusammenspiel der kleineren Bodenbildung seit Sommer vergangenen Jahres und einem möglichen, größeren Doppelboden - definiert durch die Tiefs bei 1.684/1.676 USD. In diesem Kontext sorge die Rückeroberung der horizontalen Barrieren bei rund 1.800 USD für einen ersten Silberstreif. Ein Sprung über den Korrekturtrend seit September 2020 (akt. bei 1.861 USD) würde die charttechnische Ausgangslage weiter verbessern. Bei einem Sprung über das Hoch vom Juni 2021 (1.916 USD), welches zudem bestens mit dem alten Allzeithoch von September 2011 bei 1.920 USD harmoniere, wäre sogar der oben angeführte Doppelboden vervollständigt. Das käme einem echten Befreiungsschlag gleich, denn das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehr lasse sich auf rund 240 USD taxieren. Mit anderen Worten: Im Erfolgsfall winke als Belohnung perspektivisch ein Sprung über das bisherige Rekordlevel bei 2.072 USD.



Im Rahmen ihrer Analysen berücksichtigen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt als zusätzlichen Einflussfaktor zyklische bzw. saisonale Rahmenbedingungen. Angelehnt an den US-Präsidentschaftszyklus möchten sie unter die Lupe nehmen, wie sich der Goldpreis typischerweise in Zwischenwahljahren der USA schlage. Um es vorweg zu nehmen: Der durchschnittliche Verlauf aller US-Zwischenwahljahre seit 1974 habe mit einem Kursplus von über 17% einiges zu bieten. Innerhalb des vier Jahre umspannenden Wahlzyklus würden die kommenden zwölf Monate sogar den besten Teilabschnitt darstellen. Die saisonal starken Phasen zu Jahresbeginn, sowie im 2. Halbjahr des US-Zwischenwahljahres, würden dabei lediglich von einer korrektiven Dürreperiode von Mitte Mai bis Anfang Juli unterbrochen. Im zweiten Schritt möchten die Analysten ein besonderes Schlaglicht auf den dynamischen Jahresauftakt legen: Auf Basis der Daten seit 1974 habe der Goldpreis im Januar in 59% aller Fälle zulegen können - die Durchschnittsrendite habe dabei 1,68% betragen. Wenn Investoren*innen nur die US-Zwischenwahljahre betrachten würden, dann steige die Trefferquote sogar auf 75% und die durchschnittliche Performance auf 4,05%. Der Jahresbeginn 2022 stehe beim Goldpreis also möglicherweise unter einem "doppelt" günstigen Stern. (03.01.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



