Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen war der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) dynamisch an den Widerstand bei 1.703 USD angezogen und hatte dieses Rallyhoch zu Beginn der vergangenen Woche durchbrochen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei ein Anstieg an das Kursziel bei 1.760 USD gefolgt. Kurz davor habe eine Korrektur der Kaufwelle eingesetzt, die zuletzt auch unter die früheren Hochs zurückgeführt habe.



Die weitreichende Korrektur stelle den Anstieg der letzten Wochen zwar noch nicht in Frage, dürfte jedoch die nächsten Tage andauern und könnte Gold bis an den Bereich um 1.645 USD drücken. Von dort aus wäre eine Kaufwelle bis 1.703 USD und darüber bereits bis an das Hoch bei 1.747 USD zu erwarten. Unterhalb von 1.645 USD hätten die Bullen einen schweren Dämpfer hinnehmen müssen. In diesem Fall drohe nicht nur ein Einbruch bis 1.570 und 1.554 USD. Dann stünde auch der Aufwärtstrend der Vorwochen unter Beschuss. (20.04.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >