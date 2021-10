Jetzt würden sich die Analysten von Jefferies zu Wort melden und sich mit einer schwierigen Zeit für den Goldpreis mit einem Hammer-Kursziel in den Markt wagen. Ihrer Ansicht nach werde der Goldpreis langfristig auf 5.500 Dollar steigen. "Die langfristige Sichtweise bleibt hier die gleiche wie seit vielen Jahren. Das heißt, dass die Zentralbanken der G7-Staaten, darunter vor allem die Federal Reserve, nicht in der Lage sein werden, aus der unkonventionellen Geldpolitik wohlwollend auszusteigen, und dass sie letztlich an der kontinuierlichen Ausweitung der Zentralbankbilanzen in der einen oder anderen Form festhalten werden. Eine solche Politik wird die Zentralbanken, die eine unkonventionelle Geldpolitik verfolgt haben, zunehmend in Misskredit bringen und die Stabilität und sogar die Integrität des derzeitigen Papiergeldsystems bedrohen", so die Analysten. Gold aber auch Bitcoin seien gute Hedges gegen die Gefahr einer Stagflation.



Auch bei Jefferies sehe man die Gefahr, dass Gold kurzfristig noch unter dem Tappering der US-Notenbank leiden könnte. Doch die Analysten würden mittel- bis langfristig die Chancen deutlich die Risiken überwiegen sehen.



Tatsächlich scheine aktuell kaum noch jemand einen Gedanken an eine Versicherung in Gold zu verschwenden. Und dies, obwohl die Inflation mittlerweile auch in der Eurozone an Fahrt aufgenommen habe. Der Markt scheine hier der FED Glauben zu schenken, dass dies nur vorübergehend sein werde. Doch ein Blick zum Beispiel auf den Ölpreis werfe doch die Frage auf: Könnte die Inflation nicht gekommen sein, um zu bleiben? In einem solchen Fall dürfte sich Gold schnell wieder in die Herzen der Anleger zurückspielen. (07.10.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis ist praktisch komplett aus dem Blick der Anleger verschwunden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch das Edelmetall arbeite daran, einen - unorthodoxen - Boden einzuziehen. Sicherlich sei es noch zu früh Entwarnung zu geben und die Bären würden noch am Ball bleiben. Doch die letzten Tage hätten gezeigt, dass es anscheinend schwierig werde, den Goldpreis noch weiter zu drücken. Die Versuche seien noch am gleichen Tag gekontert worden.