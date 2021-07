Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern hatten wir an dieser Stelle den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) analysiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Heute möchten die Analysten das Edelmetall aus der Perspektive eines Euro-Investors beleuchten. Auch auf EUR-Basis liege eine (aufwärts-)trendbestätige Flagge vor, die im Verlauf der jüngsten Korrektur nicht beschädigt worden sei. Da hier die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.511 EUR) bereits zurückerobert worden sei, sei die Ausgangslage vielleicht sogar besser als auf USD-Basis. Charttechnisch bedeutend sei zudem die Marke von 1.579 EUR, denn dieses Level markiere die Nackenlinie einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Gelinge der Abschluss des Trendwendemusters, dann eröffne sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 180 EUR. Neben der oben genannten Flagge würde dann also noch ein zweites Chartmuster einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 1.758 EUR implizieren. Hoffnungen auf einen erfolgreichen Befreiungsschlag wecke derzeit der MACD. Schließlich habe der Trendfolger zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt, um danach sofort wieder nach oben abzudrehen. Das Tief von Ende Juni bei 1.474 EUR biete sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an, denn ein Abgleiten unter diese Marke würde die beschriebene S-K-S-Formation negieren. (20.07.2021/ac/a/m)



