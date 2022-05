Der Goldpreis könne kurzfristig von Händlern mit verschiedenen Handelstechniken "manipuliert" werden, aber es gebe keine "riesige Verschwörung" von Regierungen, um die langfristige Unterdrückung des Goldpreises zu orchestrieren, so Rick Rule, ehemaliger Präsident und CEO von Sprott U.S. "Die Vorstellung, dass es eine riesige Verschwörung zwischen Regierungen, Zentralbanken und der Trilateralen Kommission gibt, um den Goldpreis zu drücken, erscheint mir albern", so Rule in einem Interview mit kitco.com. "Ich meine, schauen Sie sich die angeblichen Akteure an. Die Regierung kann die Post nicht zustellen, sie kann die Kinder nicht unterrichten, und dennoch kann sie eine 40-jährige Manipulation des Goldpreises vorantreiben? Das kann ich mir nicht vorstellen."



"Der Aussage, dass die Goldmärkte kurzfristig manipuliert werden, stimme ich voll und ganz zu", habe er gesagt. "Ich glaube, dass alle Märkte kurzfristig manipuliert werden und werden können. Wenn sie einen Markt von der Größe des US-Schatzmarktes mit einem LIBOR-Markt manipulieren können, dann können sie das sicher auch mit dem Goldmarkt tun."



Die Zinssätze würden steigen, so Rule, aber nicht in dem Maße, wie es die kämpferischsten Prognosen der FED vorhersagen würden. "Ich denke, sie könnten den Zinssatz um 50 oder 75 Basispunkte anheben. Ich denke, wenn sie das tun, werden die Aktienmärkte weiter sinken. Ich denke, dass der Markt für langfristige Anleihen dezimiert wird. Ich denke, dass die Wirtschaft insgesamt zu leiden beginnt", habe er gesagt.



Rule habe sich dabei auch zum Uranmarkt geäußert. "Der Uranmarkt ist sehr undurchsichtig", habe Rule gesagt. "Die Folge des möglichen russischen Embargos waren Panikkäufe, die den Uranpreis von 50 auf 62 oder 63 USD ansteigen ließen, und dann eine Beruhigung der Lage, die dazu führte, dass der Uranpreis seine gesamten Gewinne wieder einbüßte." Rule habe erklärt, dass der Uranmarkt unter Imageproblemen leide. Das könnte sich aber ändern, wenn die Nachfrage nach kohlenstoffarmer Energie steige. (25.05.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage stehe der Goldpreis am Mittwoch unter Druck, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Grund dürfte sein, dass sich der US-Dollar sich von seinen Verlusten der vergangenen Tage erhole. Der Bereich rund um 1.860 USD bleibe damit umkämpft. Derweil melde sich Rick Rule in einem Interview mit Aussagen zu Wort, die bei einigen Goldanlegern nicht gerne gehört werden dürften.