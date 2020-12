Natürlich gehe ein solcher Rutsch nicht an den Analysten vorbei. Einige hätten bereits ihr Kursziel für den Goldpreis gekappt. Andere würden Gold jetzt quasi als überflüssig ansehen. Ein Beispiel: "Die Investoren geben Gold auf. Der Impfstoff wird irgendwann die Märkte öffnen und es sieht so aus, als ob der Übergang ordentlich sein wird", habe George Gero, Geschäftsführer bei RBC Wealth Management laut der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.



"Es wird ein langer Weg für Gold sein, denn es scheint zu diesem Zeitpunkt keine Notwendigkeit für den Sicheren Hafen zu geben." Tatsächlich habe Gold vor allem an dem Tag stark eingebüßt, an dem ein Impfstoff verkündet worden sei. Doch welcher Zusammenhang bestehe wirklich zwischen Corona und Gold? Nach Ansicht des AKTIONÄRs sei ein solcher Zusammenhang doch arg konstruiert. Entscheidend sei, dass die Verschuldung und die Geldmenge steigen, die Zinsen niedrig bleiben würden und vermutlich die Inflation anziehen werde. All das dürften für Gold wichtigere Treiber sein als eine Pandemie.



Der Goldpreis könne heute zulegen. Doch noch sei es zu früh, von einer Trendwende zu sprechen. Der Anstieg sei vor allem technischer Natur. Alle Indikatoren hätten dunkelrot im überverkauften Bereich geleuchtet. Ein erster Schritt wäre es, die Marke von 1.850 Dollar zurückzuerobern. Anschließend stünden noch mehrere Widerstände im Weg. Der wichtigste aber werde der 1.970-Dollar-Bereich. Ein Sprung über dieses Zwischenhoch wäre ein starkes Indiz, dass die nächste Rallyephase im Gange sei.



