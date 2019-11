Paris (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Bisher haben weder Aktien- noch Goldanleger in 2019 einen Grund zur Klage, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei: Die Risikofreude der Anleger habe in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Dies zeige nicht nur ein Blick auf die recht robusten Aktienmärkte, sondern auch der Fall des Goldpreises unter die psychologisch wichtige Marke von 1.500 Dollar je Unze. Vor allem die Aussicht auf ein Ende oder zumindest auf eine weitere Annäherung im zähen Handelsstreit zwischen den USA und China habe die Risikofreude der Investoren beflügelt.Erschwerend komme hinzu, dass der Dollar zuletzt wieder an Stärke gewonnen habe - trotz dreier Zinssenkungen der US-Notenbank FED in 2019. Und auch die aktuellen Zahlen der Branchenorganisation World Gold Council würden signalisieren, dass das Edelmetall ein wenig an Glanz verlieren könnte. Zwar sei die Nachfrage im dritten Quartal um drei Prozent auf knapp 1.108 Tonnen gestiegen, das Angebot habe mit einem Plus von 4 Prozent auf über 1.222 Tonnen allerdings noch kräftiger zugelegt. Aber: Sollte sich abzeichnen, dass eine Einigung im Handelsstreit weiter auf sich warten lasse, dürften sichere Häfen wie Gold im Nu wieder an Attraktivität gewinnen. (08.11.2019/ac/a/m)