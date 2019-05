Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Monatsbasis hat der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zuletzt zwei deckungsgleiche Monatstiefs bei 1.266 USD ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit bestätige das Edelmetall den wichtigen Auffangbereich aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 1.259 USD) und der längerfristigen Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 1.247 USD). Da zudem bei 1.277 USD der kurzfristige Aufwärtstrend seit August vergangenen Jahres verlaufe, biete sich die beschriebene Bastion als Absicherung für strategische Goldengagements an. Die markanten Lunten der letzten Wochenkerzen würden Hoffnungen wecken. Ein wichtiger Signalgeber bestehe dabei in Form des kurzfristigen Korrekturtrends seit Februar (akt. bei 1.296 USD). Bei einem Bruch dieser Bastion wäre die jüngste Kursentwicklung zudem als "bullisher Keil" zu interpretieren. Den ultimativen "Deckel" würden aber unverändert die Hochpunkte der letzten Jahre zwischen 1.347 USD und 1.375 USD darstellen. Schließlich würde ein Spurt über diese Widerstände eine multiple Schulter-Kopf-Schulter-Formation seit 2013 abschließen, welche immerhin ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 300 USD bereithalten würde. Unter saisonalen Aspekten stünden dem Edelmetall noch einige herausfordernde Wochen bevor, ehe die Börsenampel für den Goldpreis Ende Juni im typischen Verlauf des Vorwahljahres auf "grün" springe. (29.05.2019/ac/a/m)

