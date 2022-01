Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Früh im neuen Jahr nimmt der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) möglicherweise eine ganz entscheidende Weichenstellung vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als solche würden die Analysten den Spurt über den seit Sommer 2020 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 1.813 USD) interpretieren, welcher gleichzeitig für die "bullishe" Auflösung der seither gültigen Konsolidierungsflagge sorge. Der beschriebene Ausbruch falle zudem in die saisonal günstige Phase zu Beginn des US-Zwischenwahljahres. Apropos US-Präsidentschaftszyklus: Das Zwischenwahljahr stelle den besten Teilabschnitt innerhalb des 4-jährigen US-Wahlzyklus dar. Charttechnisch lege die trendbestätigende Flagge den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch bei 2.072 USD. Auf dem Weg dorthin markiere das alte Allzeithoch von 2011 bei 1.920 USD ein wichtiges Etappenziel, denn dieses Level harmoniere bestens mit dem Junihoch des vergangenen Jahres (1.916 USD). Ein Sprung über diese Schlüsselzone sorge für eine doppelte Bestätigung: Zum einen wäre dann zusätzlich ein Doppelbodenmuster vervollständigt, zum anderen würde diese Weichenstellung den Innenstab von 2021 auf Jahresbasis nach oben auflösen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das Dezembertief bei 1.753 USD nicht mehr zu unterschreiten. (21.01.2022/ac/a/m)



