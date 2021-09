Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es bahne sich etwas an: Der Goldpreis habe mittlerweile seine kompletten Verluste, die er während des Flash Crashs vor ziemlich genau einem Monat erlitten habe, wieder wettmachen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Und es gehe nicht nur bei Gold zur Sache, auch Silber nähere sich der wichtigen 25-USD-Marke, während der US-Dollar, der noch vor wenigen Wochen nach einem großen Ausbruch nach oben ausgesehen haabe, plötzlich auf ein Ein-Monats-Tief gefallen sei(gemessen am Dollarindex DXY). Der Goldminen-ETF GDX habe sich in den vergangenen Tagen in den Bereich über 33 USD vorarbeiten können. Der GDX habe noch die meiste Arbeit im gesamten Edelmetall- und Minensektor vor sich und sehe nach am wenigsten nach einem neuen Aufwärtsimpuls aus. Wichtig sei nun, dass die Bullen am Ball bleiben und den GDX über die 34-USD-Region hieven würden. Ein Rückfall unter die 32-USD-Marke wäre hingegen ein Indiz, dass die Bären das Duell für sich entscheiden würden. Bei Gold wäre ein Rutsch unter den Bereich von 1.770 USD negativ zu werten.Nachdem die US-Börse heute aufgrund des Labour Days geschlossen bleibe, werde es morgen spannend: Könnten die Edelmetalle die Stärke aus der vergangenen Woche in die laufende Woche retten? Das Comeback seit dem Flash Crash sei zweifellos beeindruckend und die kurzen Attacken auf den Goldpreis seien bislang wirkungslos geblieben. Das alles sei aber wenig bis nichts wert, solange es Gold nicht gelinge, die Marke von 1.840 USD aus dem Markt zu nehmen. Darauf würden sich aktuell alle Blicke richten und die Bären würden versuchen, diese Marke zu verteidigen. In den kommenden zwei Wochen könnte sich die Richtung der Edelmetalle und auch der Minenaktien für die kommenden Monate entscheiden. Im Moment hätten die Bären noch den Vorteil, dass der Ausbruch noch nicht geglückt sei. Ob dies so bleibe, dürfte sich tatsächlich in den kommenden Tagen entscheiden. (06.09.2021/ac/a/m)