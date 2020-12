Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Wochen wieder klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen dem Abwärtstrend der Vormonate bereits nähern können, welcher bei 1.915 USD eine Hürde darstelle.



Würden sich Anschlusskäufe zeigen, welche auch über die 1.915 USD führen würden, könnte sich der Goldpreis deutlich weiter erholen. Ein Anstieg bis in den Bereich 1.965 USD dürfte in diesem Fall folgen. Abgaben unter 1.850 USD würden hingegen andeuten, dass die Erholung der Vorwochen nur eine bärische Flagge darstelle. Abgaben bis zunächst 1.818 USD und im weiteren Verlauf 1.747 USD dürften dann anstehen. (28.12.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



