Paris (www.aktiencheck.de) - Zum Jahreswechsel versuchten sich die Bullen beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) an einem weiteren Angriff auf die zentrale Hürde bei 1.833 USD, die erreicht, aber nicht überschritten werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Wie erwartet sei der Kurs des Edelmetalls an diesem Widerstand dynamisch nach unten abgedreht und wieder unter 1.813 und 1.798 USD zurückgefallen. Aktuell versuche die Käuferseite, die Unterstützung bei 1.789 USD zu verteidigen, um von dort eine erste Gegenbewegung starten zu können.



Mit dem Ende der Aufwärtsbewegung direkt an der Barriere bei 1.833 USD hätten die Verkäufer die Bullen in ihre Schranken verwiesen. Für einen Trendwechsel nach unten fehle nur noch der deutliche Bruch der 1.789-USD-Marke. Werde er in dieser Woche vollzogen, dürfte Gold bis 1.755 USD zurückfallen. Darunter stünde bereits eine Verkaufswelle bis 1.720 USD an, ehe sich der Kurs des Edelmetalls wieder etwas stabilisieren könnte. Eine Verteidigung der 1.789-USD-Marke allein würde noch nicht für eine bullische Trendwende ausreichen. Hierzu bräuchte es auch noch einen Anstieg über 1.813 USD. (10.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



