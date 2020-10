Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startet leicht schwächer in den europäischen Handel, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Im Felder-Report schreibe er, dass Gold im Vergleich zum Dow Jones noch immer nicht teuer erscheine. Im Gegenteil. Würde Gold die Bewertung erreichen, die es noch vor rund zehn Jahren erreicht habe, dann könnte sich das Edelmetall noch einmal im Preis verdoppeln. "Das Aufwärtspotenzial von Gold ist bei weitem noch nicht aufgebraucht", schreibe er. Er rechne damit, dass der Inflationsdruck zunehmen werde und die Realzinsen in den negativen Bereich rutschen würden - ein ideales Umfeld für Gold.Auch "Der Aktionär" sehe weiter Aufwärtspotenzial für den Goldpreis. Die aktuelle Konsolidierung dürfte sich im Nachhinein als nichts anderes als eine Unterbrechung im Aufwärtstrend herausstellen. Ob sich nun Biden oder Trump im Kampf um das Weiße Haus durchsetzen würden, werde wenig an den fundamentalen Rahmenbedingungen ändern. Das Kursziel bleibe der Bereich zwischen 2.200 und 2.300 Dollar. (15.10.2020/ac/a/m)