Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) wird zum Jahresende deutlich niedriger notieren als aktuell. Diese Auffassung vertritt Capital Economics, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach Ansicht von O'Rourke sei es unwahrscheinlich, dass die Maßnahmen der Notenbanken rund um den Globus kurz- bis mittelfristig zu einer Inflation führen würden. Zudem werde die Nachfrage nach Sicheren Häfen im weiteren Jahresverlauf sinken und Gold werde für Anleger zunehmend uninteressant werden. "Die diesjährige Rally des Goldpreises ist auf einen von Coronaviren ausgelösten Anstieg des Kaufs von sicheren Häfen und einen Einbruch der Zinserwartungen zurückzuführen. In jüngerer Zeit vermuten wir jedoch, dass der Anstieg des Goldpreises darauf zurückzuführen ist, dass sich Anleger gegen das Inflationsrisiko positioniert haben, obwohl wir kurzfristig nicht mit einer starken Belebung rechnen", würden die Analysten laut dem Internetportal kitco.com schreiben. Kurzfristig würden die Analysten von einem disinflationären Umfeld ausgehen. Als Beispiel solle die Zeit nach der Finanzkrise dienen, in der es auch zu keinem deutlichen Anstieg der Inflation gekommen sei - trotz aller Maßnahmen der Notenbanken.Ob sich tatsächlich sehr kurzfristig eine Inflation in den Verbraucherpreisen zeigen werde, sei nicht sicher. Was aber jetzt bereits zu beobachten sei, sei die Flut an Liquidität die sich den Weg an die Finanzmärkte bahne und zu einer Inflation bei beispielsweise Aktien führe. Diese Liquidität wird sich nach unserer Ansicht den Weg über nahezu alle Asset-Klassen hinweg bahnen und für steigende Preise sorgen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Am Ende dieses Zyklus dürfte dann tatsächlich Inflation als Ergebnis entstehen. Bis dorthin dürfte der Goldpreis aber schon deutlich angezogen sein. DER AKTIONÄR teile die Ansicht von Capital Economics, dass Gold in diesem Umfeld eine schwache Performance aufweisen werde, nicht. Vielmehr dürfte Gold im laufenden Jahr noch Kurs in Richtung neues Allzeithoch nehmen. (15.06.2020/ac/a/m)